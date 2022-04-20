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Германия откажется от российской нефти до конца года, - Бербок

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Берлин, Среда 20 апреля 2022 18:37
Германия откажется от российской нефти до конца года, - Бербок Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года. Затем в рамках дорожной карты Евросоюза произойдет отказ от газа из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", - цитирует агентство заявление Бербок.

По ее словам, отказ Германии от российской нефти пройдет в два этапа. К лету планируется сократить импорт "черного золота" из России вдвое, а до конца года - до нуля.

"Затем в рамках совместной европейской дорожной карты последует (отказ от российского - ред.) газа", - добавила она.

Напомним, сегодня, 20 апреля, Офис президента Украины опубликовал план по усилению санкций против России. Документ включает 10 направлений, включая поставки российских энергоносителей.

Отметим, ранее МИД Франции сообщил о готовности США и Евросоюза усилить санкции против России.

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