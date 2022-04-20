Германия откажется от российской нефти до конца года, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года. Затем в рамках дорожной карты Евросоюза произойдет отказ от газа из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", - цитирует агентство заявление Бербок.

По ее словам, отказ Германии от российской нефти пройдет в два этапа. К лету планируется сократить импорт "черного золота" из России вдвое, а до конца года - до нуля.

"Затем в рамках совместной европейской дорожной карты последует (отказ от российского - ред.) газа", - добавила она.