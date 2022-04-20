Германия откажется от российской нефти до конца года, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года. Затем в рамках дорожной карты Евросоюза произойдет отказ от газа из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", - цитирует агентство заявление Бербок.
По ее словам, отказ Германии от российской нефти пройдет в два этапа. К лету планируется сократить импорт "черного золота" из России вдвое, а до конца года - до нуля.
"Затем в рамках совместной европейской дорожной карты последует (отказ от российского - ред.) газа", - добавила она.
Напомним, сегодня, 20 апреля, Офис президента Украины опубликовал план по усилению санкций против России. Документ включает 10 направлений, включая поставки российских энергоносителей.
Отметим, ранее МИД Франции сообщил о готовности США и Евросоюза усилить санкции против России.
Война России против Украины идет 56-й день. О последних событиях - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!