За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделку

Германия предложила Соединенным Штатам Америки миллиардную сделку за отказ от санкций за строительство газопровода "Северный поток-2". Речь идет о сумме в миллиард евро.
Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.
ФРГ готова финансировать строительство терминалов для приема американского сжиженного газа.
Издание отмечает, что министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил о намерении Берлина финансировать строительство главе Минфина США Стивену Мнучину еще в августе.
Штаты планируют экспортировать сжиженный природный газ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттеля и Вильгельмхафена.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что правительство Германии должно самостоятельно определиться, останавливать ли строительство российского газопровода "Северный поток-2".
Остановку проекта в Берлине рассматривают в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Навального.
Как писало РБК-Украина, остановку строительства "Северного потока-2" в ответ на отравление не исключал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Остановку строительства российского газопровода поддержала премьер-министр Дании, отметив, что всегда была против "Северного потока-2".