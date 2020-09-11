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В Германии не исключают остановку строительства "Северного потока-2"

Берлин, Пятница 11 сентября 2020 13:54
В Германии не исключают остановку строительства "Северного потока-2"
Фото: Хайко Маас (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Германии рассматривают вариант прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В Германии считают, что против России нужно вводить санкции.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что на повестку дня вынесут все варианты.

"Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с Навальным, - ред.), может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока-2", - ред.) не было принято", - заявил Маас.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Отметим, что в берлинской клинике Charite усилили охрану российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Кроме того, немецкие врачи вывели Навального с комы, его состояние улучшилось.

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