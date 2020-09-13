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Будущее "Северного потока-2" должна решить Германия, а не ЕС, - Боррель

Брюссель, Воскресенье 13 сентября 2020 14:56
Будущее "Северного потока-2" должна решить Германия, а не ЕС, - Боррель
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Германии должно самостоятельно определиться, останавливать ли строительство российского газопровода "Северный поток-2". Остановку проекта в Берлине рассматривают в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Навального.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Financial Times.

"Газопровод "Северный поток 2" не является европейским проектом. Нужно сказать, что комиссия никогда не проявляла сильного энтузиазма относительно "Северного потока 2", - сказал он.

Напомним, остановку строительства "Северного потока-2" в ответ на отравление не исключал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что в Евросоюзе не связывают отравление Навального с прекращением строительства "Северного потока-2".

Идеи остановки строительства российского газопровода поддержала премьер-министр Дании, отметив, что всегда была против "Северного потока-2".

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