Отказ до конца года. Bloomberg раскрыл план ЕС по эмбарго на российскую нефть

Европейский союз предложит странам участницам поэтапный план введения эмбарго на российскую нефть. Согласно этому плану, полный отказ планируется на конец 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам знакомых с вопросом источников, ЕС намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, а до этого будет постепенно вводить ограничения на импорт.

Кроме того, ЕС будет настаивать на отключении большего числа российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе "Сбербанка".