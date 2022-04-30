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Отказ до конца года. Bloomberg раскрыл план ЕС по эмбарго на российскую нефть

Фото: ЕС откажется от российской нефти до конца года (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз предложит странам участницам поэтапный план введения эмбарго на российскую нефть. Согласно этому плану, полный отказ планируется на конец 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам знакомых с вопросом источников, ЕС намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, а до этого будет постепенно вводить ограничения на импорт.

Кроме того, ЕС будет настаивать на отключении большего числа российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе "Сбербанка".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз может одобрить план поэтапного эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

Также стало известно, что Германия готова включить "Сбербанк" и нефть в шестой пакет санкций против России.

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