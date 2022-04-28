Германия готова включить Сбербанк и нефть в шестой пакет санкций против России, - Bloomberg

Германия готова рассматривать включение Сбербанка в шестой пакет санкций против России, подготовку которого завершает Европейский Союз. Также этот пакет должен включить введение поэтапного эмбарго на российскую нефть.

Как отмечает агентство, Германия была наиболее колеблющейся страной по вопросу о введении блокирующий санкций в отношении крупнейшего российского банка, которые лоббировали Польша и страны Балтии. Эти государства-члены ЕС вместе с Украиной настаивали на включении как можно большего количества российских банков в санкционный список.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, а также на соответствующие документы пишет, что Берлин был обеспокоен тем, что возможные санкции против Сбербанка приведут к нарушению финансовых операций, связанных с энергетикой. Но за последние несколько недель Германия нарастила альтернативные поставки энергоресурсов и теперь готова поддержать поэтапное эмбарго на российскую нефть, рассказали агентству собеседники.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Европейский Союз всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России в ответ на ее военную агрессию по отношению к Украине.