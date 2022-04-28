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Германия готова включить Сбербанк и нефть в шестой пакет санкций против России, - Bloomberg

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Берлин, Четверг 28 апреля 2022 14:45
Германия готова включить Сбербанк и нефть в шестой пакет санкций против России, - Bloomberg Фото: Санкции против России затронут Сбербанк и нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия готова рассматривать включение Сбербанка в шестой пакет санкций против России, подготовку которого завершает Европейский Союз. Также этот пакет должен включить введение поэтапного эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, Германия была наиболее колеблющейся страной по вопросу о введении блокирующий санкций в отношении крупнейшего российского банка, которые лоббировали Польша и страны Балтии. Эти государства-члены ЕС вместе с Украиной настаивали на включении как можно большего количества российских банков в санкционный список.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, а также на соответствующие документы пишет, что Берлин был обеспокоен тем, что возможные санкции против Сбербанка приведут к нарушению финансовых операций, связанных с энергетикой. Но за последние несколько недель Германия нарастила альтернативные поставки энергоресурсов и теперь готова поддержать поэтапное эмбарго на российскую нефть, рассказали агентству собеседники.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Европейский Союз всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России в ответ на ее военную агрессию по отношению к Украине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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