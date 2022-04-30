Відмова до кінця року. Bloomberg розкрив план ЄС щодо ембарго на російську нафту

Європейський союз запропонує країнам учасницям поетапний план введення ембарго на російську нафту. Згідно з цим планом, повна відмова планується на кінець 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами знайомих з питанням джерел, ЄС має намір запропонувати заборонити російську нафту до кінця року, а до цього буде поступово вводити обмеження на імпорт.

Крім того, ЄС наполягатиме на відключенні більшої кількості російських і білоруських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, в тому числі "Сбербанку".