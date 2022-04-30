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Відмова до кінця року. Bloomberg розкрив план ЄС щодо ембарго на російську нафту

Фото: ЄС відмовиться від російської нафти до кінця року (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз запропонує країнам учасницям поетапний план введення ембарго на російську нафту. Згідно з цим планом, повна відмова планується на кінець 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами знайомих з питанням джерел, ЄС має намір запропонувати заборонити російську нафту до кінця року, а до цього буде поступово вводити обмеження на імпорт.

Крім того, ЄС наполягатиме на відключенні більшої кількості російських і білоруських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, в тому числі "Сбербанку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз може схвалити план поетапного ембарго на російську нафту вже наступного тижня.

Також стало відомо, що Німеччина готова включити "Сбербанк" і нафту в шостий пакет санкцій проти Росії.

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