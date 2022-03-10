ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отказ Германии от запрета импорта нефти из РФ морально неприемлем, - посол Украины

Новина українською →
Германия, Четверг 10 марта 2022 08:31
Отказ Германии от запрета импорта нефти из РФ морально неприемлем, - посол Украины Фото: Андрей Мельник, посол Украины в Германии (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Нежелание Берлина отказаться от импорта газа и нефти из России посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал морально неприемлемым, и призвал немецкие власти пересмотреть решение и в срочном порядке ввести эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Посол отметил агентству dpa 10 марта, что Украина призывает ФРГ "принять единственно правильное решение и немедленно ввести это эмбарго, чтобы положить конец войне Путина против украинских женщин и детей".

Учитывая большое количество жертв среди мирного населения в Украине из-за атак России дипломат считает отказ Германии прекратить покупку нефти и газа из РФ "морально неприемлемым".

Перед саммитом Евросоюза в Версале Киев усиливает давление на Берлин, добиваясь прекращения импорта энергоносителей из РФ. В то же время власти Германии пока не готовы отказываться от покупки российских энергоносителей.

Перед этим, 9 марта, канцлер Германии Олаф Шольц вновь исключил возможность прекращения импорта российских энергоносителей. А глава МИД Анналена Бербок объяснила невозможность отказа от нефти из РФ тем, что в Германии остановится транспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию Германии и отметил, что не хочет судить немецкое правительство, а сделает это потом - когда закончится война.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Андрей Мельник Импорт газа Санкции против России
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины