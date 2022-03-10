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Відмова Німеччини від заборони імпорту нафти з РФ морально неприйнятна, - посол України

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Німеччина, Четвер 10 березня 2022 08:31
Відмова Німеччини від заборони імпорту нафти з РФ морально неприйнятна, - посол України Фото: Андрій Мельник, посол України в Німеччині (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Небажання Берліна відмовитися від імпорту газу і нафти з Росії посол України в ФРН Андрій Мельник назвав морально неприйнятним, і закликав німецьку владу переглянути рішення і в терміновому порядку ввести ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Посол зазначив агентству dpa 10 березня, що Україна закликає ФРН "прийняти єдине правильне рішення і негайно запровадити це ембарго, щоб покласти край війні Путіна проти українських жінок і дітей".

Враховуючи велику кількість жертв серед мирного населення в Україні через атаки Росії дипломат вважає відмову Німеччини припинити купівлю нафти та газу з РФ "морально неприйнятною".

Перед самітом Євросоюзу у Версалі Київ посилює тиск на Берлін, домагаючись припинення імпорту енергоносіїв з РФ. Разом з тим влада Німеччини поки не готова відмовлятися від покупки російських енергоносіїв.

Перед цим, 9 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виключив можливість припинення імпорту російських енергоносіїв. А глава МЗС Анналена Бербок пояснила неможливість відмови від нафти з РФ тим, що в Німеччині зупиниться транспорт.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував позицію Німеччини та зазначив, що не хоче судити німецький уряд, а зробить це потім - коли закінчиться війна.

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