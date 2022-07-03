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Отход ВСУ в Северск снизит риск окружения со стороны России, - ISW

Фото: бои за Лисичанск продолжаются (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Отвод украинских войск к Северску Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг города.

Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Скорее всего, затем нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить отход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.

Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине.

"Российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров", - отмечают аналитики.

Также говорится, что Кремль, вероятно, также стремится сохранить или восстановить доверие к российскому военному руководству на фоне серьезной организационной реструктуризации, неудач и большого количества жертв, как ранее сообщал ISW.

Напомним, ранее в Национальной гвардии Украины заявили, что бои идут только на окраинах Лисичанска.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью РБК-Украина говорил, что на сегодня нет угрозы окружения этого города.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, по состоянию на вечер 2 июля 2022 года российские войска не захватили Лисичанск. Но ситуация решится в течение ближайших дней.

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