Арестович о Лисичанске: россиян в центре нет, все решится в течение суток-двух
По состоянию на вечер 2 июля 2022 года российские войска не захватили Лисичанск (Луганская область). Но ситуация решится в течение ближайших дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль, они на южных окраинах Лисичанска. Пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск", - отметил он.
По его словам, противнику впервые удалось небольшими силами Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска.
"Таким образом, ситуация действительно стала угрожающей, решится она в течение суток-двух, станет понятно, что там и к чему", - добавил Арестович и уточнил, что развязка будет ясной уже к понедельнику, 4 июля.
Он также добавил, что в случае захвата города российские войска будут продвигаться суженным фронтом с увеличенной плотностью войск.
Отметим, сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что Лисичанск якобы уже полностью оккупирован.
Напомним, ранее в Национальной гвардии Украины заявили, что бои идут только на окраинах Лисичанска.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью РБК-Украина говорил, что на сегодня нет угрозы окружения этого города.
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