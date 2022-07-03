Відхід ЗСУ в Сіверськ знизить ризик оточення з боку Росії, - ISW

Так, відзначається, що вчора російським військам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста, проте українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але і не повідомляли про оборонні бої навколо міста.

Також, на думку американських аналітиків, російські сили можуть встановити контроль над територією Луганської області, що залишилася, вже найближчими днями.

"Швидше за все, потім завдадуть удару по українських позиціях в Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмуту. Відведення українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут", - йдеться у звіті.

Також аналітики прокоментували повідомлення Міністерства оборони Росії про те, що 2 липня начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов проінспектував угруповання російських військ в Україні.

"Російське керівництво чутливе до чуток про чищення високопоставлених російських офіцерів", - зазначають аналітики.

Також говориться, що Кремль, ймовірно, також прагне зберегти або відновити довіру до російського військового керівництва на тлі серйозної організаційної реструктуризації, невдач і великої кількості жертв, як раніше повідомляв ISW.

Нагадаємо, раніше в Національній гвардії України заявили, що бої йдуть тільки на околицях Лисичанська.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В інтерв'ю РБК-Україна говорив, що на сьогодні немає загрози оточення цього міста.

За словами радника голови офісу президента Олексія Арестовича, станом на вечір 2 липня 2022 року російські війська не захопили Лисичанськ. Але ситуація вирішиться протягом найближчих днів.

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