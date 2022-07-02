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Есть ли угроза окружения Лисичанска: ответ МВД

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 17:54
Есть ли угроза окружения Лисичанска: ответ МВД Фото: Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел (facebook.com/vadym.denysenko.1)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает прибегать к типичной для нее тактике распространения лжи. Сейчас угрозы окружения Лисичанска нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Россия использует дезинформацию для сеяния паники среди украинцев и подбадривания своих граждан.

"По состоянию на сегодня никакой угрозы (угрозы окружения Лисичанска, -ред.) точно нет. Об этом, безусловно, русские трубят со всех каналов, но давайте вспомним как они сказали, что под Северодонецком находится 2 тысячи людей в окружении. То есть это продолжение той же стратегии лжи и накопления фейков, чтобы у нас здесь больше людей нервничало, а в России больше людей радовалось", - заявил

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генштаба, российские военные продолжают обстрелы Лисичанского и Бахмутского направлений. Наши бойцы грамотно дали отпор вражеской разведке во время боя.

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