Батько політв'язня розповів про результати медичного обстеження Гриба

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Гриба оглянули російські лікарі 4 грудня

Батько політв'язня Павла Гриба повідомив, що медичне обстеження стану здоров'я його сина провели 4 грудня у Ростові-на-Дону (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українське радіо".

Батько політв'язня розповів, що Гриба обстежили у російському діагностичному центрі міста Ростов-на-Дону.

"Весь цей час, фактично півтора місяці, в Росії знаходиться моя дружина. Їй вдалось отримати від ростовського суду дозволу на проведення 4 грудня обстеження... Ми отримали відповідні документи, і документи цього обстеження я надав професору Притулі, який веде Павла з самого дитинства", - повідомив Ігор Гриб.

За його словами, у Павла багато хвороб, серед яких - проблеми з зором.

"На одне око він не бачить, а іншим бачить частково - на 15-20%", - розповів батько.

Він додав, що "на підставі цього обстеження і висновку лікаря, адвокат Ірина Закревська звернулась до Європейського суду з прав людини, який направив звернення російській стороні з вимогою обстежити Павла на нього хвороби для того, щоб надати висновок для Європейського суду з прав людини, і ці документи Росія має надати до 2 січня".

Нагадаємо, 18 грудня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав Росію надати інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба.

РБК-Україна повідомляло, що український омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати українцю належну медичну допомогу.