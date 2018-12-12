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Суд у справі політв'язня Гриба перенесли

Новини » Політика    12.12.2018 - 15:59
Суд у справі політв'язня Гриба перенесли
Фото: Павло Гриб (kavkaz-uzel.eu)

Українцю стало зле під час засідання

Засідання Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації у справі українського політв'язня Павла Гриба перенесли на 21 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook батька політв'язня Ігоря Гриба. 

Як зазначається, засідання 12 грудня не відбулося. До Гриба викликали лікарів, але йому так і не надали допомоги. 

"12 грудня 2018 року. Чергове засідання Північно-Кавказького окружного військового суду так і не відбулось. У Павла сильний біль в животі, рвота, підвищена температура тіла. "Швидка допомога" ніякої допомоги надати не змогла. Судове засідання перенесли на 21 грудня", - написав батько політв'язня. 

Суд у справі політв'язня Гриба перенесли

Нагадаємо, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за запитом Росії громадянина України Стефана Капіноса. Слідство вважає його пособником українця Павла Гриба, якого РФ звинуватила у схилянні мешканки Сочі Тетяни Єршової до теракту.

На засідання 2 грудня двоє свідків у справі українського політв’язня Павла Гриба, якого влада РФ звинувачує у схилянні до тероризму, не змогли пояснити розбіжності своїх свідченнях.

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше перебував в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

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