Денисова требует от России предоставить медицинскую помощь политзаключенному Грибу

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что дальнейшее пребывание Гриба в условиях СИЗО без надлежащего лечения грозит возникновению внутренних кровотечений

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обеспокоена существенным ухудшением состояния здоровья политзаключенного Павла Гриба, она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь . Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook омбудсмена.

Денисова отметила, что дальнейшее пребывание Гриба в условиях СИЗО без надлежащего лечения грозит возникновению внутренних кровотечений, что критически опасно для его жизни.

"Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой немедленно принять меры для обеспечения украинца Павла Гриба надлежащим медицинским уходом и неотложным лечением", - говорится в сообщении.

Напомним, отец заключенного Игорь Гриб сообщал, что болезнь удерживаемого в России украинского политзаключенного Павла Гриба прогрессирует.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья Павла Гриба. Украина подавала ходатайство с правилом 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Грибу.