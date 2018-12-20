ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Денисова требует от России предоставить медицинскую помощь политзаключенному Грибу

Новости » Политика    20.12.2018 - 17:41
Денисова требует от России предоставить медицинскую помощь политзаключенному Грибу
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что дальнейшее пребывание Гриба в условиях СИЗО без надлежащего лечения грозит возникновению внутренних кровотечений

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обеспокоена существенным ухудшением состояния здоровья политзаключенного Павла Гриба, она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь . Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook омбудсмена.

Денисова отметила, что дальнейшее пребывание Гриба в условиях СИЗО без надлежащего лечения грозит возникновению внутренних кровотечений, что критически опасно для его жизни.

"Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой немедленно принять меры для обеспечения украинца Павла Гриба надлежащим медицинским уходом и неотложным лечением", - говорится в сообщении.

Денисова требует от России предоставить медицинскую помощь политзаключенному ГрибуНапомним, отец заключенного Игорь Гриб сообщал, что болезнь удерживаемого в России украинского политзаключенного Павла Гриба прогрессирует.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья Павла Гриба. Украина подавала ходатайство с правилом 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Грибу.

Омбудсмен назвала количество переселенцев в Украине В оккупированном Крыму проверят информацию о состоянии здоровья Бекирова
Новости Украины Денисоваполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь