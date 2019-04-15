Отец Ассанжа просит экстрадировать сына в Австралию

Отец основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии запросить экстрадицию его сына из Великобритании. Об этом говорится в его обращении, опубликованном 14 апреля, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Шиптон сообщил, что уже состоялись консультации между одним из сенаторов и высокопоставленным сотрудником МИД Австралии по вопросу возможного возвращения его сына на родину.

"Департамент иностранных дел и премьер-министр должны все взвесить и что-то сделать. Можно найти решение, которое удовлетворит всех", - говорится в его обращении.

Отец Ассанжа обеспокоен "внешним видом и состоянием здоровья сына при его аресте в Лондоне".

"Мне 74 года, и я выгляжу лучше его, а ему 47. Это такой шок", - заявил Шиптон.

Он также отметил, что на протяжении многих месяцев его сын "жил как заключенный в тюрьме строгого режима".

"Он даже не мог пойти в туалет. Там были камеры, наблюдавшие за каждым его движением", - добавил он.

В то же время 12 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Ассанж не может рассчитывать на "особое отношение" к себе со стороны его родной страны.

Напомним, ранее британские парламентарии обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, а адвокат арестованного Дженнифер Робинсон заявила, что ее подзащитный готов сотрудничать со шведским следствием.