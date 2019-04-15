Батько Ассанжа просить екстрадувати сина в Австралію

Батько засновника платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа Джон Шиптон закликав владу Австралії запросити екстрадицію його сина з Великої Британії. Про це йдеться в його зверненні, опублікованому 14 квітня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Шиптон повідомив, що вже відбулися консультації між одним із сенаторів і високопоставленим співробітником МЗС Австралії з питання можливого повернення його сина на батьківщину.

"Департамент закордонних справ і прем'єр-міністр повинні все зважити і щось зробити. Можна знайти рішення, яке задовольнить усіх", - йдеться в його зверненні.

Батько Ассанжа стурбований "зовнішнім виглядом і станом здоров'я сина під час його арешту в Лондоні".

"Мені 74 роки, і я виглядаю краще за нього, а йому 47. Це такий шок", - заявив Шиптон.

Він також зазначив, що протягом багатьох місяців його син "жив як в'язень у в'язниці суворого режиму".

"Він навіть не міг піти в туалет. Там були камери, які спостерігали за кожним його рухом", - додав він.

Водночас 12 квітня прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Ассанж не може розраховувати на особливе ставлення до себе з боку його рідної країни.

Нагадаємо, раніше британські парламентарі звернулися із закликом до голови МВС країни Саджида Джавіда екстрадувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до Швеції, а адвокат заарештованого Дженніфер Робінсон заявила, що її підзахисний готовий співпрацювати зі шведським слідством.