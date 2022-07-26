Не на отдыхе. Spiegel назвал якобы настоящую цель визита Шредера в Россию

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер отправился в Москву якобы на переговоры, в рамках которых планируется обсудить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Источники немецкого издания сообщают, что Шредер прибыл в Москву в воскресенье. Добрался он туда через Баку. По имеющимся данным, целью визита являются переговоры о поставках газа по "Северному потоку-1".
Однако неясно, с кем именно планирует общаться бывший канцлер ФРГ.
Приезд Шредера в Москву также подтверждает его супруга Соен Шредер-Ким.
Стоит отметить, что последний раз Шредер приезжал в Москву в марте этого года, чтобы поговорить с президентом Владимиром Путиным о вторжении России в Украину.
Напомним, сегодня стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова прибыл в Россию. Его застали недалеко от офиса "Роснефти" в Москве. Однако, по его словам, в российской столице он находится на "отдыхе".
Как сообщалось, после волны критики со стороны немецких и западных политиков за поддержку президента России Владимира Путина, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что уходит с поста председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".
Несмотря на это, Бундестаг лишил его особых прав, а также закрыл финансирование и сам офис бывшего канцлера.