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Не на відпочинку. Spiegel назвав нібито справжню мету візиту Шредера до Росії

Фото: екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер відправився в Москву нібито на переговори (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер відправився в Москву нібито на переговори, в рамках яких планується обговорити поставки газу по газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Джерела німецького видання повідомляють, що Шредер прибув до Москви в неділю. Дістався він туди через Баку. За наявними даними, метою візиту є переговори щодо постачання газу по "Північному потоку-1".

Однак неясно, з ким саме планує спілкуватися колишній канцлер ФРН.

Приїзд Шредера в Москву також підтверджує його дружина Соен Шредер-Кім.

Варто відзначити, що останній раз Шредер приїжджав до Москви в березні цього року, щоб поговорити з президентом Володимиром Путіним про вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову прибув до Росії. Його застали недалеко від офісу "Роснефти" в Москві. Однак, за його словами, в російській столиці він перебуває на "відпочинку".

Як повідомлялося, після хвилі критики з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента Росії Володимира Путіна, колишній німецький канцлер Герхард Шредер заявив, що йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії "Роснефть".

Незважаючи на це, Бундестаг позбавив його особливих прав, а також закрив фінансування і сам офіс колишнього канцлера.

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