Не на відпочинку. Spiegel назвав нібито справжню мету візиту Шредера до Росії

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер відправився в Москву нібито на переговори, в рамках яких планується обговорити поставки газу по газопроводу "Північний потік-1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Джерела німецького видання повідомляють, що Шредер прибув до Москви в неділю. Дістався він туди через Баку. За наявними даними, метою візиту є переговори щодо постачання газу по "Північному потоку-1".
Однак неясно, з ким саме планує спілкуватися колишній канцлер ФРН.
Приїзд Шредера в Москву також підтверджує його дружина Соен Шредер-Кім.
Варто відзначити, що останній раз Шредер приїжджав до Москви в березні цього року, щоб поговорити з президентом Володимиром Путіним про вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову прибув до Росії. Його застали недалеко від офісу "Роснефти" в Москві. Однак, за його словами, в російській столиці він перебуває на "відпочинку".
Як повідомлялося, після хвилі критики з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента Росії Володимира Путіна, колишній німецький канцлер Герхард Шредер заявив, що йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії "Роснефть".
Незважаючи на це, Бундестаг позбавив його особливих прав, а також закрив фінансування і сам офіс колишнього канцлера.