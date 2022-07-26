Не на відпочинку. Spiegel назвав нібито справжню мету візиту Шредера до Росії

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер відправився в Москву нібито на переговори, в рамках яких планується обговорити поставки газу по газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Джерела німецького видання повідомляють, що Шредер прибув до Москви в неділю. Дістався він туди через Баку. За наявними даними, метою візиту є переговори щодо постачання газу по "Північному потоку-1".

Однак неясно, з ким саме планує спілкуватися колишній канцлер ФРН.

Приїзд Шредера в Москву також підтверджує його дружина Соен Шредер-Кім.

Варто відзначити, що останній раз Шредер приїжджав до Москви в березні цього року, щоб поговорити з президентом Володимиром Путіним про вторгнення Росії в Україну.