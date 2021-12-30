Отдыхайте спокойно. В СНБО не ожидают большого вторжения России в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинцев спокойно отдыхать в период рождественско-новогодних праздников. По его словам, специалисты не прогнозируют вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе президента .

Как пояснил Данилов, для полномасштабного вторжения, России нужно сначала подготовиться и потратить на это большое количество времени.

"Что касается января, февраля, марта... Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не может делать даже физически, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, которое они должны на это потратить... Отдыхайте спокойно, празднуйте", - сказал секретарь СНБО.