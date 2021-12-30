RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну

Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав українців спокійно відпочивати у період різдвяно-новорічних свят. За його словами, фахівці не прогнозують вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі президента.

Як пояснив Данілов, для повномасштабного вторгнення, Росії потрібно спочатку підготуватися та витратити на це велику кількість часу.

"Що стосується січня, лютого, березня... Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може робити навіть фізично, бо є певні розрахунки, період підготовки, період часу, який вони мають на це витратити... Відпочивайте спокійно, святкуйте", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, до цього Данілов заявляв, що РНБО не бачить загроз для відкритого нападу Росії, попри концентрацію російських військ біля України.

Крім того, раніше Данілов заявляв, що ризику неминучого вторгнення Росії в Україну немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОРосійська ФедераціяУкраїнаОлексій ДаніловВійська РФ