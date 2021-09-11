"Отделяют световые года": президент Эстонии вновь высказалась о вступлении Украины в ЕС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вновь раскритиковала путь Украины к вступлению в ЕС. По ее словам, впереди еще много лет работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Кальюлайд на форуме "Ялтинская европейская стратегия".
Президент Эстонии подчеркнула, что Украина должна выполнить Копенгагенские критерии для приобретения членства в ЕС.
"Сейчас Киев на расстоянии нескольких световых лет от этого", - сказала Кальюлайд.
Она также добавила, что за последние 5 лет не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев.
Ранее Кальюлайд заявила, что Украине для вступления в ЕС требуется 20 лет работы.
Впоследствии это заявление раскритиковал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвав ее не соответствуют дружественному характеру отношений между странами.