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"Відділяють світлові роки": президент Естонії знову висловилася про вступ України в ЄС

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Субота 11 вересня 2021 14:37
"Відділяють світлові роки": президент Естонії знову висловилася про вступ України в ЄС Фото: президент Естонії Керсті Кальюлайд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент Естонії Керсті Кальюлайд знову розкритикувала шлях України до вступу в ЄС. За її словами, попереду ще багато років роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кальюлайд на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

Президент Естонії наголосила, що Україна має виконати Копенгагенські критерії для набуття членства в ЄС.

"Наразі Київ на відстані кількох світлових років від цього", - сказала Кальюлайд.

Вона також додала, що за останні 5 років не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв.

Раніше Кальюлайд заявила, що Україні для вступу в ЄС потрібно 20 років роботи.

Згодом цю заяву розкритикував глава МЗС України Дмитро Кулеба назвавши її такою, що не відповідають дружньому характеру відносин між країнами.

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Евросоюз Україна Естонія Вступ в ЄС
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