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Кулеба назвал неуместным заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

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Украина, Пятница 27 августа 2021 22:20
Кулеба назвал неуместным заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в ЕС понадобится не менее 20 лет. По мнению министра, такие заявления эстонского лидера неуместны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".

"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20-30 лет для ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал в этого и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений ", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина уже передала свое возмущение этими словами в эстонский МИД.

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию в МИД Эстонии, послу Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", - подчеркнул он.

Напомним, кроме вступления в ЕС, эстонский президент высказалась относительно вступления Украины в НАТО. По ее словам, для вступления в Альянс Украине нужно решить конфликт на Донбассе.

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