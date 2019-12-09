Отдельная встреча Зеленского и Путина планируется после нормандской встречи

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится после нормандской встречи. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что нормандская встреча завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Кроме того, сообщается, что нормандские переговоры будут длиться около трех часов. Отдельные встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель планируются до начала заседания.

Добавим, главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

Отметим, в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию.

Напомним, Зеленский подтвердил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже с участием российского лидера Владимира Путина может поднять вопросы транзита газа. Украинская сторона заинтересована в долгосрочном контракте. В частности, базовым вариантом является транзит сроком на 10 лет объемом в районе 60 млрд кубометров газа в год.