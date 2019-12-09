Окрема зустріч Зеленського і Путіна планується після нормандської зустрічі

Двостороння зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського відбудеться після нормандської зустрічі. Про це повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що нормандська зустріч завершиться спільною прес-конференцією всіх чотирьох лідерів. До цього учасники цих самітів жодного разу не виходили до преси разом.

Крім того, повідомляється, що нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин. Окремі зустрічі Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель плануються до початку засідання.

Додамо, глави держав нормандського формату зустрічалися в останній раз 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Відзначимо, в 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія почала збройну агресію.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі за участю російського лідера Володимира Путіна може підняти питання транзиту газу. Українська сторона зацікавлена в довгостроковому контракті. Зокрема, базовим варіантом є транзит строком на 10 років об'ємом в районі 60 млрд кубометрів газу в рік.