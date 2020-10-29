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Отчисления налога на прибыль при продаже сложной техники через РРО увеличились на 90%

Киев, Четверг 29 октября 2020 17:33
Отчисления налога на прибыль при продаже сложной техники через РРО увеличились на 90%
Фото: поступления налога на прибыль от торговли электронным оборудованием растут (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Поступления налога на прибыль от торговли компьютерным, электронным и прочим оборудованием (согласно КВЭД 46.51, 46.52, 47.41, 47.42, 47.43) продолжают свою тенденцию к росту.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, полученные на запрос zn.ua.

Как отмечает издание, начало этой тенденции было положено в 2017 году, когда на законодательном уровне через соответствующие правки в Налоговый кодекс была введена обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) при продаже товаров, относящихся к рисковым товарным группам, в число которых входит сложная техника, подлежащая гарантийному обслуживанию.

Так, если по итогам 2018 года поступления в среднем по всем рассматриваемым товарным группам увеличились по сравнению с 2016 годом (когда фискализация в отрасли еще не была введена) приблизительно на 70%, то по итогам 2019-го соответствующий рост превысил 90%.

Напомним, товарная группа "электроника и оборудование" занимает первое место по объему контрабандных поставок в Украину.

По данным исследователей Ukraine Economic Outlook, 21,4% от общего объема контрабанды составляют нелегальные поставки продукции именно этой рисковой товарной группы.

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