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Відрахування податку на прибуток при продажі складної техніки через РРО збільшилися на 90%

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 17:33
Відрахування податку на прибуток при продажі складної техніки через РРО збільшилися на 90%
Фото: надходження податку на прибуток від торгівлі електронним обладнанням зростають (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Надходження податку на прибуток від торгівлі комп'ютерним, електронним та іншим обладнанням (згідно з КВЕД 46.51, 46.52, 47.41, 47.42, 47.43) продовжують свою тенденцію до зростання.

Про це свідчать дані Державної податкової служби, отримані на запит zn.ua.

Як зазначає видання, початок цієї тенденції було покладено в 2017 році, коли на законодавчому рівні через відповідні правки в Податковий кодекс була введена обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) при продажу товарів, що належать до ризикових груп, в число яких входить складна техніка, яка підлягає гарантійному обслуговуванню

Так, якщо за підсумками 2018 року надходження у середньому по всіх розглянутих товарних групах зросли порівняно з 2016 роком (коли фіскалізація в галузі ще не була введена) приблизно на 70%, то за підсумками 2019-го відповідне зростання перевищив 90%.

Нагадаємо, товарна група "електроніка та обладнання" займає перше місце за обсягом контрабандних поставок в Україну.

За даними дослідників Ukraine Economic Outlook, 21,4% від загального обсягу контрабанди становлять нелегальні поставки продукції саме цієї ризикової товарної групи.

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