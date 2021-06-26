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Отчет разведки США о НЛО: создают угрозу нацбезопасности страны

Автор: Юлия Струк

В отчете Пентагона, опубликованном в пятницу, говорится о 144 сообщение о зафиксированных неопознанные летающие объекты с 2004 года, которые, кроме одного, остаются непонятными. В разведке США заявили, что НЛО создают угрозу национальной безопасности страны.

Об этом указано в документе.

Не исключается возможность того, что объекты являются внеземными.

Конгресс потребовал отчета после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях объектов, которые видели хаотическое перемещение в небе.

Затем Пентагон создал в августе прошлого года оперативную группу "Неизвестные воздушные явления" для изучения отчетов. Работа группы заключалась в том, чтобы "выявлять, анализировать и каталогизировать" эти события, а также "получать представление" о природе и происхождении НЛО.

В документе подчеркивается, что неидентифицированные воздушные явления составляют "четкую проблему безопасности полетов и могут создать вызов национальной безопасности США".

Сейчас рабочая группа "ищет новые пути увеличения сбора" отчетов и собирает больше информации, добавляя, что "дополнительное финансирование" может "дополнительно изучить темы, изложенные в этом отчете".

Напомним, появился долгожданный правительственный отчет разведки США о неопознанных летающих объектах. Ранее с такими объектами сталкивались военные летчики в США.

В докладе также не исключается возможность того, что летающие объекты, замеченные военными самолетами США, являются высокотехнологичными самолетами, разработанными другими странами.

Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что у Байдена серьезно отнеслись к этой проблеме. Там заявили, что сообщения об НЛО будут расследовать тщательно.

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