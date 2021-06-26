Звіт розвідки США про НЛО: створюють загрозу нацбезпеці країни

Не виключається можливість того, що об’єкти є позаземними.

Конгрес зажадав звіту після того, як американські військові повідомили про численні випадки об'єктів, які бачили хаотичне переміщення в небі.

Потім Пентагон створив в серпні минулого року оперативну групу "Невідомі повітряні явища" для вивчення звітів. Робота групи полягала в тому, щоб "виявляти, аналізувати та каталогізувати" ці події, а також "отримувати уявлення" про природу та походження НЛО.

У документі підкреслюється, що неідентифіковані повітряні явища становлять "чітку проблему безпеки польотів і можуть створити виклик національній безпеці США".

Зараз робоча група "шукає нові шляхи збільшення збору" звітів та збирає більше інформації, додаючи, що "додаткове фінансування" може "додатково вивчити теми, викладені в цьому звіті".