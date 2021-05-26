ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Белый дом: США серьезно расследуют каждое сообщение об НЛО

Новина українською →
Вашингтон, Среда 26 мая 2021 02:41
Белый дом: США серьезно расследуют каждое сообщение об НЛО Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (flickr.com/whitehouse)
Автор: Артур Родивилов

Власти США расследуют каждое сообщение о вторжении НЛО в свое воздушное пространство и относятся к этому со всей серьезностью. Военные готовят большой доклад.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Псаки ответила на вопрос, будет ли полностью обнародован доклад об НЛО, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном.

По ее словам, президент США Джозеф Байден поддерживает подготовку этого доклада.

"Конечно же, президент поддерживает то, чтобы офис директора Национальной разведки составил доклад и выполнил эти обязательства", - сказала она.

Псаки добавила, что офис директора Национальной разведки сам решит, в каком объеме содержание доклада будет публично раскрыто.

"Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них", - отметила она.

Ранее стало известно, что Пентагон изучает НЛО в рамках секретной программы, и пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире НЛО
NEWS
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины