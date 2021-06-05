Отчет разведки США об НЛО: нет доказательств, но и исключать нельзя

Появился долгожданный правительственный отчет разведки США о неопознанных летающих объектах . Ранее с такими объектами сталкивались военные летчики в США.

Сам правительственный отчет США об НЛО еще не опубликован, но официальные лица сообщили изданию некоторые подробности. Известно, что он составлен главой национальной разведки и министром обороны США.

"Отчет должен быть представлен Конгрессу в конце месяца, но неясно, будет ли он опубликован", - сказал представитель Управления директора национальной разведки.

В отчете говорится, что разведка не обнаружила доказательств внеземной активности, но и не исключает ее.

В докладе также не исключается возможность того, что летающие объекты, замеченные военными самолетами США, являются высокотехнологичными самолетами, разработанными другими странами. В докладе говорится, что объекты также не являются свидетельством секретных американских технологий, что еще больше усугубляет загадку.

"Один из официальных лиц сказал, что в отчете предполагается, что на видеозаписях не показаны какие-либо известные активы США", - говорится в сообщении.

Как известно, еще в 2004 и 2015 году появились видео, на которых запечатлены таинственные объекты, летящие на высокой скорости по небу. Их заметили военные летчики США. Также в 2019 году появилось еще одно видео о том, как неопознанный объект сферической формы, пролетел над водой недалеко от Сан-Диего.