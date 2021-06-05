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Звіт розвідки США про НЛО: немає доказів, але і виключати не можна

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США, Субота 05 червня 2021 03:46
Звіт розвідки США про НЛО: немає доказів, але і виключати не можна Фото: у США розслідують повідомлення про НЛО (Flickr)
Автор: Наталья Скороход

З'явився довгоочікуваний урядовий звіт розвідки США про непізнані літаючі об'єкти. Раніше з такими об'єктами стикалися військові льотчики в США.

Про це повідомляє NBC News.

Сам урядовий звіт США про НЛО ще не опублікований, але офіційні особи повідомили виданню деякі подробиці. Відомо, що він складений головою Національної розвідки і міністром оборони США.

"Звіт повинен бути представлений Конгресу в кінці місяця, але неясно, чи буде він опублікований", - сказав представник Управління директора Національної розвідки.

У звіті говориться, що розвідка не виявила доказів позаземної активності, але і не виключає її.

У доповіді також не виключається можливість того, що літаючі об'єкти, помічені військовими літаками США, є високотехнологічними літаками, розробленими іншими країнами. У доповіді говориться, що об'єкти також не є свідченням секретних американських технологій, що ще більше посилює загадку.

"Один з офіційних осіб сказав, що в звіті передбачається, що на відеозаписах не показані будь-які відомі активи США", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ще в 2004 і 2015 році з'явилися відео, на яких відображені таємничі об'єкти, що летять на високій швидкості по небу. Їх помітили військові льотчики США. Також в 2019 році з'явилося ще одне відео про те, як непізнаний об'єкт сферичної форми, пролетів над водою недалеко від Сан-Дієго.

"Повітряні явища, що спостерігаються на відеозаписах, як і раніше характеризуються як непізнані",-заявили тоді офіційні особи Пентагону .

Нагадаємо, в Пентагоні сформували робочу групу з розслідування повідомлень про НЛО. Є підозри, що це безпілотники, розроблені іншими, які виконують роль шпигунів.

Раніше повідомлялося, що у Байдена серйозно поставилися до цієї проблеми. Там заявили, що повідомлення про НЛО будуть розслідувати ретельно.

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