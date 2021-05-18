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Отчет правительства может состояться в ближайшее время, если будет запрос, - Разумков

Автор: Наталья Скороход

Отчет правительства о проделанной работе, согласно требованиям Регламента ВРУ, может состояться в ближайшее время. Правда, если на это будет запрос от большинства фракций.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире политического шоу "Свобода слова на ICTV".

Однако, по его словам, на этой неделе такой отчет уже невозможен, но может состояться в ближайшее время.

"На этой неделе это уже невозможно будет сделать, но если будет запрос от большинства фракций и групп, я думаю, что на следующих пленарных заседаниях мы это сможем сделать", - сказал Разумков.

Он также отметил, что уже в эту пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль будет отчитываться в стенах парламента о борьбе с коронавирусом в Украине.

"Именно такое постановление принимала Верховная Рада Украины - насколько она исполнена, что сделано. Мы будем четко контролировать в рамках парламентского контроля как исполняются поручения ВР", - объяснил Разумков.

Напомним, в Украине два министра уже написали заявления об увольнении. При этом отчет Максима Степанова заслушают во вторник.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в четверг соберется на внеочередное заседание. Инициатором стал президент Украины Владимир Зеленский.

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