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В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 мая 2021 11:38
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Он должен отчитаться о выполнении принятого Радой постановления по противодействию коронавируса.

Об этом сказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе согласительного совета ВР.

"Я думаю, что предложение заслушать премьер-министра по выполнению постановления по COVID удобное, и приобщаемся (к нему, - ред.)", - сказал нардеп.

Так, в начале заседания согласительного глава Рады Дмитрий Разумков призвал всех объединить усилия для борьбы с COVID-19 и выступил с предложением заслушать Шмыгаля по данному вопросу во время часа вопросов к правительству.

Напомним, в конце апреля комитет ВР по вопросам здоровья нации решил обратиться к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, чтобы инициировать рассмотрение отчета премьер-министра. Его хотели заслушать по выполнению постановления ВР о противодействии COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в конце октября 2020 года Рада одобрила соответствующий проект постановления №4228. Согласно документу, в Украине должны были создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Также предусматривалось массовое тестирование на коронавирус; увеличение мощностей лабораторий и перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.

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