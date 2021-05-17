В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать

В Верховной раде хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Он должен отчитаться о выполнении принятого Радой постановления по противодействию коронавируса.

"Я думаю, что предложение заслушать премьер-министра по выполнению постановления по COVID удобное, и приобщаемся (к нему, - ред.)", - сказал нардеп.

Так, в начале заседания согласительного глава Рады Дмитрий Разумков призвал всех объединить усилия для борьбы с COVID-19 и выступил с предложением заслушать Шмыгаля по данному вопросу во время часа вопросов к правительству.