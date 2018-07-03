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Отчет Кабмина смогут рассмотреть на следующей сессии Рады

НовостиПолитика    03.07.2018 - 10:59
Фото: Андрей Иванчук (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Андрей Иванчук (yatsenyuk.org.ua)

Отчет еще находится в работе комитета по вопросам экономической политики

Отчет Кабинета министров смогут рассмотреть на следующей сессии Верховной рады. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это отчет за прошлый год. 2017-й уже закончился. Мы живем в 2018 году. Поэтому нет никаких проблем (рассмотреть отчет правительства на следующей сессии, - ред.)", - сообщил Иванчук, отвечая на вопрос о вероятности переноса рассмотрения отчета на следующую сессию парламента.

Отметим, что в комитете по вопросам экономической политики РБК-Украина подтвердили, что отчет еще находится в работе комитета.

"Отчет еще не передали. Он находится в работе", - сообщили в секретариате комитета.

Напомним, 20 июня комитет Верховной рады по вопросам экономической политики единогласно принял к сведению отчет Кабинета министров Украины.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада, Отчет Кабмина, Андрей Иванчук  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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