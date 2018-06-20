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Комитет по вопросам экономической политики принял к сведению отчет Кабмина

НовостиПолитика    20.06.2018 - 17:09
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Комитет единогласно поддержал такое решение

Комитет Верховной рады по вопросам экономической политики единогласно принял к сведению отчет Кабинета министров Украины. Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман на заседании комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

"Комитет Верховной рады по вопросам экономической политики единогласно принял к сведению отчет правительства. Спасибо за оценку, работаем на благо людей", - сказал премьер.

Глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук отметил, что он подготовит и внесет постановление о рассмотрении отчета Кабмина в Раде.

"Результативное голосование, единогласно. Все очень довольны. Очень хорошая дискуссия. Вы знаете, это очень правильно, что такие отчеты происходят. Обязательно по регламенту вносится постановление. Я его подготовлю, и поставим на повестку дня. Когда ВР рассмотрит отчет правительства - вопрос к председателю ВР... Я доволен, потому что отчет правительства был подан вовремя. Все депутаты имели возможность с ним ознакомиться", - заявил Иванчук.

Напомним, комитет Верховной рады Украины по вопросам экономической политики 20 июня 2018 года на своем заседании рассмотрел отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.

Ранее комитет парламента по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде Украины принять к сведению отчет Кабинета министров о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, отчет, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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