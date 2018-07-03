Звіт Кабміну зможуть розглянути на наступній сесій Ради

Звіт ще перебуває у роботі комітету з питань економічної політики

Звіт Кабінету міністрів зможуть розглянути на наступній сесії Верховної ради. Про це журналістам повідомив голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це звіт за минулий рік. 2017 рік вже закінчився. Ми живемо у 2018-му році. Тому немає ніяких проблем (розглянути звіт уряду на наступній сесії, - ред.)", - повідомив Іванчук, відповідаючи на запитання про ймовірність перенесення розгляду звіту на наступну сесію парламенту.

Зазначимо, що у комітеті з питань економічної політики РБК-Україна підтвердили, що звіт ще перебуває в роботі комітету.

"Звіт ще не передали. Він перебуває у роботі", - повідомили у секретаріаті комітету.

Нагадаємо, 20 червня комітет Верховної ради з питань економічної політики одноголосно прийняв до відома звіт Кабінету міністрів України.