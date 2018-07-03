Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.65
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.65
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Звіт Кабміну зможуть розглянути на наступній сесій Ради

НовиниПолітика    03.07.2018 - 10:59
Фото: Андрій Іванчук (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Андрій Іванчук (yatsenyuk.org.ua)

Звіт ще перебуває у роботі комітету з питань економічної політики

Звіт Кабінету міністрів зможуть розглянути на наступній сесії Верховної ради. Про це журналістам повідомив голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це звіт за минулий рік. 2017 рік вже закінчився. Ми живемо у 2018-му році. Тому немає ніяких проблем (розглянути звіт уряду на наступній сесії, - ред.)", - повідомив Іванчук, відповідаючи на запитання про ймовірність перенесення розгляду звіту на наступну сесію парламенту.

Зазначимо, що у комітеті з питань економічної політики РБК-Україна підтвердили, що звіт ще перебуває в роботі комітету.

"Звіт ще не передали. Він перебуває у роботі", - повідомили у секретаріаті комітету.

Нагадаємо, 20 червня комітет Верховної ради з питань економічної політики одноголосно прийняв до відома звіт Кабінету міністрів України.

У структурі парламенту створять комітет розвідки, - Парубій Комітет Ради може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності 4 липня
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Верховна Рада, Звіт Кабміну, Андрій Іванчук  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся