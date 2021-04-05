Отбор газа из подземных хранилищ Украины из-за холодов вырос в 17 раз

С начала отопительного сезона из подземных газохранилищ Украины отобрали 12,45 млрд куб. м газа. В частности, в марте 2021 года из украинских ПХГ отобрано 2,2 млрд куб. м газа, что почти в 17 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как отмечается в сообщении, значительные объемы отбора газа из ПХГ в течение отопительного сезона 2020/2021 объясняется как низкими показателями температуры воздуха, так и востребованностью услуг хранения газа со стороны украинских и иностранных заказчиков.

По состоянию на 1 апреля 2021 года запас природного газа в подземных газохранилищах составлял 15,82 млрд куб. м газа. Это на 1% превышает показатели прошлого года и является наивысшим уровнем заполнения украинских ПХГ как минимум с 2010 года.

"Мы приближаемся к завершению сезона отбора - уже шесть наших подземок перешли в нейтральный период и готовятся к сезону закачки", - отметил врио генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.