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Відбір газу з підземних сховищ України через холоди зріс у 17 разів

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 11:38
Відбір газу з підземних сховищ України через холоди зріс у 17 разів Фото: відбір газу з ГТС зріс у 17 разів (utg.ua)
Автор: Олександр Білоус

З початку опалювального сезону із підземних газосховищ України відібрали 12,45 млрд куб. м газу. Зокрема, у березні 2021 року з українських ПСГ відібрано 2,2 млрд куб. м газу, що майже в 17 разів більше ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначається в повідомленні, значні обсяги відбору газу з ПСГ протягом опалювального сезону 2020/2021 пояснюються як низькими показниками температури повітря, так і затребуваністю послуг зберігання газу з боку українських та іноземних замовників.

Станом на 1 квітня 2021 року запас природного газу у підземних газосховищах становить 15,82 млрд куб. м газу. Це на 1% перевищує показники минулого року та є найвищим рівнем заповненості українських ПСГ щонайменше з 2010 року.

"Ми наближаємось до завершення сезону відбору - вже шість наших підземок перейшли у нейтральний період та готуються до сезону закачування", - зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Нагадаємо, максимум газу в підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

Як повідомляло РБК-Україна, на початок 2021 року у підземних сховищах газу (ПСГ) України зберігалося 23,5 млрд куб. м газу. Це найвищий обсяг на початок нового року за останнє десятиріччя, який на 25% перевищує показники минулого року.

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