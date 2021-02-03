Отбор газа из хранилищ в январе из-за морозов вырос на треть

В январе 2021 года из подземных газохранилищ (ПХГ) Украины отобрано 2,6 млрд куб. м газа. Объемы превысили показатели за аналогичный период прошлого года на 33%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгазу".

В то же время оператор газохранилищ Украины завершил январь 2021 года с самыми высокими запасами газа за прошедшие 10 лет. По состоянию на 1 февраля в подземных газохранилищах находилось 20,9 млрд куб. м газа.

"В январе 2021 года украинские ПХГ отработали бесперебойно и в полной мере проявили себя как стабилизирующий фактор энергосистемы Украины. Так, в наиболее морозные дни месяца, в частности, 19 января, общее потребление газа в Украине составило 190 млн куб. м газа. Из газохранилищ в этот день отобрали 143 млн куб. м, обеспечив 75% потребления газа страной", - говорится в сообщении.

Всего с начала отопительного сезона 2020/2021 из украинских газохранилищ отобрано 7,3 млрд куб. м газа, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, на начало 2021 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины хранилось 23,5 млрд куб. м газа. Это самый высокий объем на начало нового года за последнее десятилетие, который на 25% превышает показатели прошлого года.

Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.