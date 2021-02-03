Відбір газу зі сховищ у січні через морози збільшився на третину

У січні 2021 року з підземних газосховищ (ПХГ) України відібрано 2,6 млрд куб. м газу. Обсяги відбору перевищили показники за аналогічний період минулого року на 33%.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Водночас оператор газосховищ України завершив січень 2021 року з найвищими запасами газу за минулі 10 років. Станом на 1 лютого у підземних газосховищах зберігалося 20,9 млрд куб. м газу.

"У січні 2021 року українські ПСГ відпрацювали безперебійно та повною мірою проявили себе як стабілізуючий фактор енергосистеми України. Так, у найбільш морозні дні місяця, зокрема 19 січня, загальне споживання газу в Україні становило 190 мільйонів куб. м газу. Із газосховищ в цей день відібрали 143 млн куб. м, забезпечивши 75% споживання газу країною", - йдеться в повідомленні.

Усього з початку опалювального сезону 2020/2021 з українських газосховищ відібрано 7,3 млрд куб. м газу, що на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, на початок 2021 року у підземних сховищах газу (ПСГ) України зберігалося 23,5 млрд куб. м газу. Це найвищий обсяг на початок нового року за останнє десятиріччя, який на 25% перевищує показники минулого року.

Нагадаємо, максимум газу в підземних сховищах України було досягнуто 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.