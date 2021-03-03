Отбор газа из хранилищ из-за морозов достиг рекорда за восемь лет

Как отметили в пресс-службе, с начала отопительного сезона из газохранилищ отобрали (по оперативным данным) 10,23 млрд куб. м газа.

Вместе с тем по состоянию на 1 марта в газохранилищах хранится 18,03 млрд куб. м газа. Это на 13% превышает показатели прошлого года. Кроме того, это самый высокий уровень наполнения за прошедшие десять лет.

По состоянию на 1 марта 2021 иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 5,6 млрд куб. м газа. Это в 6,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 4,1 млрд куб. м. Компании-резиденты хранят в режиме "Таможенный склад" 0,55 млрд куб. м

Как отметили в "Укртрансгазе", в этом году последний месяц зимы стал одним из самых активных периодов по темпам отбора природного газа. В частности, активную роль на украинском газовом рынке играют нерезиденты. Они не только экспортируют газ, но и совершают между собой сделки по купле-продаже газа в ПХГ в режиме "Таможенного склада", а также реализуют свои запасы резидентам.