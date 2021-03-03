RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відбір газу зі сховищ через морози сягнув рекорду за вісім років

Автор: Олександр Білоус

Відбір газу з підземних сховищ України протягом лютого 2021 року став найвищим за попередні вісім років, сягнувши позначки у 2,9 млрд куб. м газу. Протягом 16 днів поспіль - з 6 по 21 лютого із газосховищ щодоби відбирали понад 100 млн куб. м газу.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, з початку опалювального сезону із газосховищ відібрали (за оперативними даними) 10,23 млрд куб. м газу.

Водночас станом на 1 березня у газосховищах зберігається 18,03 млрд куб. м газу. Це на 13% перевищує показники минулого року. Крім того, це найвищий рівень наповнення за минулі десять років.

Станом на 1 березня 2021 іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 5,6 млрд куб. м газу. Це в 6,3 рази більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 4,1 млрд куб. м. Компанії-резиденти зберігають в режимі "Митний склад" 0,55 млрд куб. м

Як зазначили в "Укртрансгазі", цьогоріч останній місяць зими став одним із найактивніших періодів щодо темпів відбору природного газу. Зокрема, активну роль на українському газовому ринку відіграють нерезиденти. Вони не лише експортують газ, але і здійснюють між собою операції з купівлі-продажу газу в ПСГ в режимі Митного складу, а також реалізують свої запаси резидентам.

Як повідомляло РБК-Україна, на початок 2021 року у підземних сховищах газу (ПСГ) України зберігалося 23,5 млрд куб. м газу. Це найвищий обсяг на початок нового року за останнє десятиріччя, який на 25% перевищує показники минулого року.

Нагадаємо, максимум газу в підземних сховищах України було досягнуто 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПХГгазУкртрансгаз
Читайте також
Газову компанію оштрафували за відключення споживачів
"Нафтогаз" оприлюднив ціну на газ для своїх клієнтів на березень
Прогноз погоди