Відбір газу зі сховищ через морози сягнув рекорду за вісім років

Як зазначили в прес-службі, з початку опалювального сезону із газосховищ відібрали (за оперативними даними) 10,23 млрд куб. м газу.

Водночас станом на 1 березня у газосховищах зберігається 18,03 млрд куб. м газу. Це на 13% перевищує показники минулого року. Крім того, це найвищий рівень наповнення за минулі десять років.

Станом на 1 березня 2021 іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 5,6 млрд куб. м газу. Це в 6,3 рази більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 4,1 млрд куб. м. Компанії-резиденти зберігають в режимі "Митний склад" 0,55 млрд куб. м

Як зазначили в "Укртрансгазі", цьогоріч останній місяць зими став одним із найактивніших періодів щодо темпів відбору природного газу. Зокрема, активну роль на українському газовому ринку відіграють нерезиденти. Вони не лише експортують газ, але і здійснюють між собою операції з купівлі-продажу газу в ПСГ в режимі Митного складу, а також реалізують свої запаси резидентам.