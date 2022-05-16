Отбили 11 атак, сбили самолет и уничтожили много техники: как прошли сутки на Донбассе

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные сегодня отразили 11 вражеских атак. Бои продолжаются еще на трех локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил .

Бои происходят вдоль всей линии фронта на Донбассе. Противник активно применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, тяжелую бронетехнику и минометы. В течение сегодняшнего дня российские войска 11 раз безуспешно атаковали позиции украинских военных. На трех участках боестолкновения продолжаются.

За сутки украинские защитники на этом направлении уничтожили:

1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";

5 танков;

6 артиллерийских систем, включая 3 реактивные системы залпового огня;

13 единиц бронетехники и автомобилей.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 и 3 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".