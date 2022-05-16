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Отбили 11 атак, сбили самолет и уничтожили много техники: как прошли сутки на Донбассе

Фото: за сутки украинские военные на Донбассе отразили 11 атак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные сегодня отразили 11 вражеских атак. Бои продолжаются еще на трех локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Бои происходят вдоль всей линии фронта на Донбассе. Противник активно применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, тяжелую бронетехнику и минометы. В течение сегодняшнего дня российские войска 11 раз безуспешно атаковали позиции украинских военных. На трех участках боестолкновения продолжаются.

За сутки украинские защитники на этом направлении уничтожили:

  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";
  • 5 танков;
  • 6 артиллерийских систем, включая 3 реактивные системы залпового огня;
  • 13 единиц бронетехники и автомобилей.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 и 3 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, после неудач под Киевом, Харьковом и Николаевом российская армия изменила тактику войны против Украины. О том, как поменялись действия оккупантов РБК-Украина рассказал полковник Сергей Грабский.

Отметим, согласно данным Минобороны Британии, белорусские военные на границе с Украиной могут отвлекать силы ВСУ, чтобы их не могли перебросить на Донбассе.

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