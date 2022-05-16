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Военный эксперт объяснил, как Россия изменила методы войны против Украины

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 13:02
Военный эксперт объяснил, как Россия изменила методы войны против Украины Фото: полковник Сергей Грабский (мост онлайн)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Россия оставила надежды атаковать Украину со всех сторон, чтобы закончить войну как можно быстрее. Отныне оккупанты пытаются последовательно выполнять поставленные задачи.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник Сергей Грабский.

"То есть сейчас они хотят действовать так: удержать оккупированные территории, захватить всю Донецкую и Луганскую области, сообщают о победе, подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление. Куда будут эти наступления – спрогнозировать очень трудно. Это будет зависеть от развития событий на фронте и от того, какую задачу они сами себе поставят", - заявил Грабский.

Оккупанты до сих пор не оставили свою цель касаемо уничтожения Украины. Чтобы достичь своих целей, захватчики перешли к последовательным ударам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Минобороны Британии, белорусские военные на границе с Украиной могут сдержать наших бойцов, чтобы они не смогли поддержать операцию на Донбассе.

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