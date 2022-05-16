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Відбили 11 атак, збили літак і знищили багато техніки: як минула доба на Донбасі

Фото: за добу українські військові на Донбасі відбили 11 атак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові сьогодні відбили 11 ворожих атак. Бої тривають ще на трьох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Бої відбуваються вздовж всієї лінії фронту на Донбасі. Противник активно застосовує авіацію, реактивну і ствольну артилерію, важку бронетехніку і міномети. Протягом сьогоднішнього дня російські війська 11 разів без успіху атакували позиції українських військових. На трьох ділянках бойові зіткнення тривають.

За добу українські захисники на цьому напрямку знищили:

  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Тор";
  • 5 танків;
  • 6 артилерійських систем, включаючи 3 реактивні системи залпового вогню;
  • 13 одиниць бронетехніки та автомобілів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили штурмовик Су-25 і 3 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, після невдач під Києвом, Харковом і Миколаєвом російська армія змінила тактику війни проти України. Про те, як змінилися дії окупантів РБК-Україна розповів полковник Сергій Грабський.

Зазначимо, згідно з даними Міноборони Британії, білоруські військові на кордоні з Україною можуть відволікати сили ЗСУ, щоб їх не могли перекинути на Донбасі.

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