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Отберут ли квартиру: Гетманцев рассказал о косвенных методах после налоговой амнистии

Автор: Александр Белоус

После проведения налоговой амнистии власти Украины будут использовать непрямые методы налогового контроля. Они будут касаться только будущих приобретений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в интервью Радио НВ.

"Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у Налоговой, ни у кого-либо другого нет и не будет никогда", - сказал он.

По его словам, речь может идти речь только о будущих ценных приобретениях, отмечаемых в реестрах. "Это квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги и т.д.", - объяснил Гетманцев.

Он сообщил, что на сегодняшний день уже амнистировано 1 млрд 204 млн грн в рамках налоговой амнистии. В частности, за период праздников амнистировано более 100 млн грн.

Отметим, с 1 сентября 2021 года в Украине началась налоговая амнистия (единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в госбюджет). Спецдекларирование продлится один год до 1 сентября 2022 года.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что после налоговой амнистии украинские власти намерены проверять источники средств граждан для дорогих покупок.

В частности к тем, кто не захочет воспользоваться возможностью "нулевого декларирования", налоговики будут применять "косвенные методы" выявления нарушений - грубо говоря, сравнивать доходы с расходами и образом жизни, сообщил он.

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