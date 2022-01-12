Отберут ли квартиру: Гетманцев рассказал о косвенных методах после налоговой амнистии

"Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у Налоговой, ни у кого-либо другого нет и не будет никогда", - сказал он.

По его словам, речь может идти речь только о будущих ценных приобретениях, отмечаемых в реестрах. "Это квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги и т.д.", - объяснил Гетманцев.

Он сообщил, что на сегодняшний день уже амнистировано 1 млрд 204 млн грн в рамках налоговой амнистии. В частности, за период праздников амнистировано более 100 млн грн.

Отметим, с 1 сентября 2021 года в Украине началась налоговая амнистия (единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в госбюджет). Спецдекларирование продлится один год до 1 сентября 2022 года.